Вій, привиди та Блакитні озера: загадки Чернігівщини

Подорожі Україною на автомобілі — найзручніший спосіб побачити країну у всій красі та не бути прив'язаним до жодного дедлайну. Ви самі обираєте, куди вирушити та скільки часу присвятити прогулянкам, вивченню історичних пам'яток і фотографіям біля них.


Gazeta.ua запускає цикл автомобільних подорожей областями України. Розповідатимемо про цікаві місця й архітектурні пам'ятки кожного регіону. Розкажемо про тамтешні ціни, стан доріг, послуги. Обов'язково обиратимемо локації, розташовані недалеко одна від одної, щоб мандрівники мали можливість їх оглянути за один-два дні. Наприклад, на вихідних.


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Для першої мандрівки обрали Чернігівщину, яка славиться історичними пам'ятками, древніми маєтками та розкішними палацами.

Київ
Чернігів
Седнів
Олешня
Козелець
МАРШРУТ
Відстань від Києва: 142 км
ЧЕРНІГІВ
Чернігів
Київ
Час в дорозі: 2 години

﻿Траса до обласного центру в хорошому стані. Попри те, що на деяких відрізках її активно ремонтують великих заторів немає.

На в'їзді в місто туристів зустрічає одна з головних його родзинок — Катерининський храм Православної церкви України. Його звели 1715 року брати-козаки Яків і Семен Лизогуби в пам'ять про діда, чернігівського полковника Юхима Лизогуба.

Екскурсію Черніговом погоджується провести відомий екскурсовод України Ервін Міден, знаний нестандартною формою подачі фактів про місто.


Веде до найстарішої діючої церкви України: Спасо-Преображенського храму, який заклав у 1030 роках місцевий князь Мстислав Володимирович. Остаточно його добудували в середині XI ст.

Давньоруські собори мали здібність мобільних телефонів, — розповідає Ервін. — Більшість вірян думали, якщо написати на стінах храму будь-яку інформацію, то вона одразу дійде до Господа Бога. У прямому сенсі на соборах писали смс. На території Спасо-Преображенського собору зовні збереглася одна з них. Ми нещодавно змогли її розшифрувати завдяки дослідженню Подлєвського та Бобровського.
На двох рядках давньоруською мовою зроблено напис, який можна розцінювати як донос: "Місца апріля у 23 день обідав Ілля поп на святого Юрія у себе вдома на клітіщі - горищі. Їв пірагі білами... Глад німая...". Йдеться про великий піст. Певно священник Ілля порушив його, пояснює екскурсовод.

Ну а хтось то побачив, що поп Ілля такий собі батюшка, тому на службу можна не ходити. Ймовірно, це міг написати й сам Ілля. Перед вами тизер серіалу "Гра престолів Спасо-Преображенського собору" в номінації найкращий батюшка року, — жартує Міден.

Історичні архітектурні пам'ятки в Чернігові розташовані неподалік одна від одної. Тож наступна наша локація — Борисоглібський собор 1120 року, який збудували на замовлення князя Давида Святославича. Нині там працює музей. Вхід коштує 30 грн.

За легендою, коли 1700-го в нас копали величезний котлован під фундамент, то знайшли язичницького ідола вагою майже 50 кілограмів. Був із чистого срібла. Робітники хотіли б собі щось взяти, але повідомили про це гетьмана Івана Степановича Мазепу, — каже Ервін. — Він відправив усе у Німеччину, де знайшов найкращого ювеліра того часу й наказав переплавити знахідку у срібні врата для найближчого собору до місця знахідки — Борисоглібського. Мазепа добавив ще золота та срібла, й тому вага виробу зараз становить 52 кілограми.

Ще одна родзинка історичного центру міста — унікальний будинок музею та спецсховище для історичних документів. Офіційно маєток має три назви: Будинок козацької полкової канцелярії, Будинок Мазепи, бо гетьман тут часто бував, та будинок Якова Лизогуба, який у ньому проживав.

Подейкують, що якось Мазепа приїхав у маєток разом із коханкою Мотроною Кочубей. Тоді ж привіз скарб: від однієї до 20 бочок золота.

Закопав усе в підвалах і наказав жінці то все стерегти, — продовжує Ервін. — Оскільки Мотря була проклята своєю матір'ю, і певно Мазепа так активно попрохав її за скарбом спостерігати, то коли вони померли, золото ніхто не знайшов. Вірують, що знайти його можна тільки коли звільниш від обов'язку охорони дух Мотрі — раз на рік у Першу Пречисту, 28 серпня. Тоді вночі дух стає привидом і блукає навколо будинку в пошуках людини, яка зможе перехрестити його тричі та сказати: "Йди з Богом, дівчино". Досі так ніхто цього й не зробив.

Єлецький монастир розташований на вул. Князя Чорного, 1. Саме там знімали перші й останні кадри радянського фільму жахів "Вій". Будували споруду також за князя Давида. У соборі збереглася найбільша кількість давньоруських фресок і зображень, зокрема Божої Матері Оранти з піднятими догори руками.

Від головного в’їзду у місто до Єлецького монастиря веде крутий схил. У 1700-х роках він фактично знаходився за межами Чернігова. Тож туристам з інших міст найкраще під’їжджати туди машинами. У випадку відсутності власної можна орендувати автівку, наприклад у компанії “Авто Оренда”.

Вхід на територію вільний, однак потрапити всередину старого монастиря можна тільки влітку. Бо взимку його не опалюють.
Резюме

Чернігів ідеально підійде для любителів оглядати історичні споруди.

Ночівля
У місцевих готелях і хостелах можна орендувати номер. Ціна за добу стартує від 400 грн.
Їжа
Поїсти можна в місцевих кафе. Комплексний обід обійдеться в середньому від 250 грн. Смачні сніданки до 150 грн готують у ресторані «Цапа». Обов’язково варто спробувати чернігівську піцу, яку тут їдять руками.
Що пропустили?
Антонієві печери — комплекс печер, який звели на початку XI ст. чернігівський князь Святослав Ярославич та один із засновників Києво-Печерської лаври Антоній Печерський.
Відстань від Чернігова: 28 км
СЕДНІВ
Седнів
Чернігів
Час в дорозі: 40 хвилин

﻿Більша частина дороги до Седнева відремонтована. Майже всюди працює швидкісний мобільний інтернет. Тож в онлайн-картах можна прокласти маршрут до місцевих пам'яток.

Головна з них — Георгіївська церква Православної церкви України. Дерев'яний храм збудували в середині XVIII ст. Тут знімали сцену для радянської стрічки "Вій" — фільмували епізод, коли труна з панночкою літала по храму.

Усередині церква пахне старим деревом і воском. Освітлення тьмяне.

На цьому місці храм стоїть близько із 1705-1715 років, — говорить отець Тимон, який служить у церкві. — Святиня має три входи з протилежних боків чоловічий і бабинець (так називали жіночий вхід — Gazetа.ua). Колись чоловіки та жінки під час служби стояли окремо, щоб не відволікатися. На великі свята всі заходили у стару центральну браму.



Майже увесь храм побудований із соснового дерева. Однак перші бруси, рами, двері та вінці — дубові. На них збереглося старовинне мереживне різьблення. У цій церкві козаки освячували зброю перед військовими походами, за переказами.

У Другу світову війну, коли німці відступали, радянські війська збили купол церкви, бо там сидів наводчик, — пояснює отець. — У такому вигляді він і став майданчиком для фільмування "Вія". Мій дід знімався в масовках. Мати йому сюди носила обіди. Однак стався неприємний випадок. Наталія Варлей випала з гробу, коли його розкручували. Леонід Куравльов її зловив, але під самою підлогою вона вдарилася. Тоді Мосфільм згорнув зйомки. "Вій" дознімали вже на студії, де звели спеціальні декорації.

﻿У фінальну версію фільму епізод із седнівського храму не потрапив. Натомість у стрічці зустрічаються пейзажі селища та млин, який не зберігся.

Храм реставрували у 2004-2008-х, однак роботи провели неякісно. Торік у Седневі почали збирати кошти на виготовлення проєктної документації, яка допоможе отримати дозвіл на новий ремонт храму. Інакше він ризикує не простояти більш як два роки, за оцінками експертів.



﻿До Садиби козацько-старшинської родини Лизогубів, де жив Тарас Шевченко, повз старі покинуті будинки веде сучасна асфальтована дорога. Про наближення до місця призначення сигналізують старовинні залізні ворота, які встановили тут понад 300 років тому.

Маєток розташований на крутому правому березі річки Снов. Садиба займає близько 8 га. Раніше площа становила 22 га. Одноповерхова біла будівля ховається за високими каштанами. Колись зелені просторі галявини вкриває товстий шар листя, яке щодня треба прибирати. На місці дерев були красиві фонтани, трояндові та бузкові садки, що зруйнували в радянські часи.

Вхід в садибу коштує 10 гривень.


Збереглися оригінальні вікна, поли, двері та стелі, — каже працівниця маєтку Наталія. — Воно кріпке, воно стоїть. Трохи меблів залишилося з правої сторони в кімнаті диван, дзеркало, стіл і шафа. Те, що повернули селяни. Коли прийшла радянська влада, все цінне повивозили до Петербурга й Москви.
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Покої Лизогубів — це кілька невеликих кімнат і кабінет з великими вікнами та високими стелями. Всередині маєтку значно прохолодніше, ніж на вулиці. Опалювати взимку немає можливості, бо дорого, зізнаються працівники.

В маєтку облаштували виставку картин українських художників із зображенням седнівських краєвидів. Також зберігається один із 500 унікальних примірників Другого Кобзаря Тараса Шевченка, який проживав у садибі у 1846-1847 роках. Більшість творів він написав саме в Седневі.




Позаду маєтку вузька стежка веде до білої альтанки на урвищі. В радянські часи її називали іменем Леоніда Глібова. Однак насправді її будував Лизогуб для дружини й вона називалася Альтанкою кохання, пояснюють селяни. Подейкують, що садиба — це місце сили, й багато хворих приїздять сюди лікуватися.

Седнівський кінний двір — ще одна локація, яка ідеально підійде для любителів активного відпочинку. Тут пропонують їзду верхи на конях. Послуга коштує 300 грн за 45 хв. Також можна орендувати велосипеди, пограти в більярд і скуштувати страви української кухні. Ціну керівники двору просять уточнювати заздалегідь за розміщеними в інтернеті телефонами, оскільки в період карантину прийом відвідувачів обмежений.
Резюме

Седнів сподобається любителям старовинних церков і маєтків. Ідеально підходить для велосипедних прогулянок.

Ночівля
В кінному дворі можна зняти двомісний номер за 850 грн на добу або ж відпочити в Будинку творчості Національної спілки художників України. Там за кімнату просять 360 грн. У вартість входить триразове харчування.
Їжа
Українські страви готують на кухні на території кінного двору. Ціни краще уточнювати заздалегідь.
Що пропустили?
В Седневі є Воскресенська церква, яку будували як родинну усипальницю Лизогубів. Також можна оглянути понтонний міст неподалік місцевої гідроелектростанції.
Відстань від Чернігова: 50 км
ОЛЕШНЯ
Олешня
Чернігів
Час в дорозі: 60 хвилин

﻿Від Чернігова до села Олешня Ріпкинського району зручно добиратися автівкою. Адже подекуди добротна дорога проходить крізь ліс і погано освітлюється.

З каршерінгом Getmancar можна бути мобільним та обирати власні маршрути. Отже, ми долаємо 50 км з обласного центру до села майже за годину.

Олешня знаменита блакитними озерами. Тож це ідеальне місце для охочих відпочити та сфотографуватися на фоні запаморочливих пейзажів.


Місцевий курорт так і називається — "Блакитні озера". Він розташований неподалік водойм серед густого соснового лісу.

У 1970-х тут видобували пісок. За п'ять років докопали настільки, що із земельних надр почала бити вода, — розповідає адміністраторка курортного ресторану 31-річна Надія. — Поступово кар'єр заповнився водою. Глибина — близько 18 метрів.

Усього в Олешні є три озера, які утворилися на місці кар'єрів. Для безпечного відпочинку в теплу пору найбільше підходять два облаштовані пляжі. Можна взяти на прокат катамаран за 150-200 грн.

Наше блакитне, бо на дні пісок, — пояснює Надія. — Бірюзове — це там, де докопали до глини. Є ще Чорне — через свою велику глибину.

Найбільше туристів сюди приїжджають влітку. Деякі прибувають сім'ями та відпочивають кілька днів. Для охочих побувати на озерах в холодну пору року в комплексі облаштували баню та чан.

Тут особлива атмосфера: поєднання духовного та природного. У вихідні влітку проводимо тут концерти, фестивалі, дискотеки, — говорить власник комплексу Іван Чаус.

Резюме
Олешня — чудове місце для відпочинку та прогулянок. Чарівні краєвиди, природа та незвичного кольору вода в озерах зачарує будь-кого.
Ночівля
На території комплексу "Блакитні озера" є будиночки та котеджі. Доба для однієї людини обійдеться від 550 грн.
Їжа
У "Блакитних озерах" пропонують на вибір страви української кухні. Коштують до 200 грн. Чашку капучино можна випити за 30 грн.
Відстань від Чернігова: 68 км
КОЗЕЛЕЦЬ
Козелець
Чернігів
Час в дорозі: 60 хвилин

Селище розташоване на пів дорозі між Києвом і Черніговом. Тож ідеально до нього заїхати на зворотньому шляху до столиці. Зважайте, що через ремонт дороги не всі в'їзди доступні. Тож радимо скористатися навігатором.


Православний Собор Різдва Богородиці — головна локація та пам'ятка селища. Стоїть прямо на в'їзді в Козелець. Храм відкритий щодня із 09:00 до 13:00, з 08:00 до 18:00 в суботу та із 07:00 до 15:00 в неділю.

Собор збудували у 1752-1763 роках на замовлення графині Наталії Розумовської. У підвалі розташована усипальниця, де досі в малій внутрішній кімнаті зберігають її мощі.

Майже всюди у храмі яскраво палають церковні свічки. Чи не найбільше прихожан тут моляться перед Іверською іконою Божої Матері. Її шість років тому привезли з гори Афон.

До цієї ікони приходять просити благословення, зцілення та добробуту. Часто прохають щастя в особистому житті. Допомагає всім Божа Матір. Усе збувається і в подяку дарують іконі цінні речі. Традиція така, — пояснює прихожанка присутність золотих прикрас під захисним склом ікони.

Родзинка собору — внутрішнє оздоблення стін і п'ятикутний 27-метровий багаторівневий іконостас.

Виготовили його італійські майстри у XVIII ст. з липи. З 80 ікон художника Григорія Стеценка до нашого часу збереглися 50.

Резюме
У Козелець варто поїхати, якщо полюбляєте відвідувати старовинні храми. Селище популярне серед паломників.
Ночівля
Навколо селища є кілька приватних садиб і комплексів відпочинку. Ціна за добу стартує в середньому від 700 грн. Може періодично змінюватися.
Їжа
У селищі є ресторани української та європейської кухні. Собор знаходиться неподалік від центру міста, тож вдасться випити каву чи перекусити. На ситний обід витратите до 300 грн.
Що пропустили?
Будинок Драгана — маєток XVIII ст., який звів київський полковник Юхим Драган. Жив у ньому з дружиною. Садиба перебуває в занедбаному стані та чекає на реставрацію.

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