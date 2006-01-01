Вій, привиди та Блакитні озера: загадки Чернігівщини

Подорожі Україною на автомобілі — найзручніший спосіб побачити країну у всій красі та не бути прив'язаним до жодного дедлайну. Ви самі обираєте, куди вирушити та скільки часу присвятити прогулянкам, вивченню історичних пам'яток і фотографіям біля них.

Gazeta.ua запускає цикл автомобільних подорожей областями України. Розповідатимемо про цікаві місця й архітектурні пам'ятки кожного регіону. Розкажемо про тамтешні ціни, стан доріг, послуги. Обов'язково обиратимемо локації, розташовані недалеко одна від одної, щоб мандрівники мали можливість їх оглянути за один-два дні. Наприклад, на вихідних.

Для подорожі ми орендували автомобіль Ford Escape 3 покоління через київський сервіс каршерінгу Getmancar. Це зручний, недорогий і надійний спосіб отримати в користування авто на потрібний вам строк.

Для першої мандрівки обрали Чернігівщину, яка славиться історичними пам'ятками, древніми маєтками та розкішними палацами.