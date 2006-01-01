Вій, привиди та Блакитні озера: загадки Чернігівщини
Подорожі Україною на автомобілі — найзручніший спосіб побачити країну у всій красі та не бути прив'язаним до жодного дедлайну. Ви самі обираєте, куди вирушити та скільки часу присвятити прогулянкам, вивченню історичних пам'яток і фотографіям біля них.
Gazeta.ua запускає цикл автомобільних подорожей областями України. Розповідатимемо про цікаві місця й архітектурні пам'ятки кожного регіону. Розкажемо про тамтешні ціни, стан доріг, послуги. Обов'язково обиратимемо локації, розташовані недалеко одна від одної, щоб мандрівники мали можливість їх оглянути за один-два дні. Наприклад, на вихідних.
Для подорожі ми орендували автомобіль Ford Escape 3 покоління через київський сервіс каршерінгу Getmancar. Це зручний, недорогий і надійний спосіб отримати в користування авто на потрібний вам строк.
Для першої мандрівки обрали Чернігівщину, яка славиться історичними пам'ятками, древніми маєтками та розкішними палацами.
Чернігів ідеально підійде для любителів оглядати історичні споруди.
Седнів сподобається любителям старовинних церков і маєтків. Ідеально підходить для велосипедних прогулянок.
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